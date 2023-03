Manaus se reapresenta e inicia preparação para a Série C do Brasileirão

Manaus/AM - O Manaus FC iniciou uma nova etapa da temporada de 2023. Após a eliminação no Campeonato Amazonense para o Nacional nas quartas de final, o Gavião do Norte começou a preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro na tarde da última quarta-feira (22). O Esmeraldino tem estreia prevista para entre os dias 2 e 4 de maio, na Arena da Amazônia, contra o Náutico.

Durante a atividade de campo, que aconteceu no CT Assis Peixoto, parte do elenco realizou trabalhos físicos, sob orientação do preparador físico Leonardo Bassotto, e também com bola, sob o comando do treinador Higo Magalhães e auxiliares Everton Vanoni e Victor Lenine.

A única ausência na atividade foi a do meia Gabriel Lima, que se recupera de entorse no joelho direito e não tem previsão de retorno. O atacante Hélio Paraíba, que já está na fase final da recuperação de uma lesão no mesmo local, realizou trabalho com bola separado do restante do grupo.

A tendência é que nos próximos dias, sejam oficializadas grandes intensas movimentações do clube no mercado, com saídas e chegadas de novos atletas para a única competição que restou na temporada.

Nesta quinta-feira (23), o Gavião do Norte treina em dois períodos, primeiro em uma unidade da Califit, rede de academias parceira do Esmeraldino, e depois no CT Assis Peixoto, durante a tarde.