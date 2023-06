Manaus sofre goleada em casa e corre risco de entrar no Z4 da Série C

Manaus/AM - O Manaus foi goleado pelo São José-RS, neste domingo (18), na Série C do Campeonato Brasileiro. O Gavião saiu na frente do placar, mas sofreu a virada após ter um jogador expulso e acabou goleado por 4 a 1, jogando no Estádio Colina.

O resultado deixa o time amazonense na 16ª posição da Série C, com risco de entrar na zona de rebaixamento até o fechamento da 9ª rodada da competição.

O Manaus abriu o placar com um minuto de jogo, com Lucas Motta. Felipe Baiano foi expulso aos 31 minutos do primeiro tempo e o São José chegou ao empate aos 46, antes do intervalo.

Com um jogador a mais em campo, o São José virou o placar aos 8 minutos do 2º tempo, com Thiago Santos. O Manaus foi em busca do empate mesmo em desvantagem numérica, mas acabou sofrendo mais dois gols, aos 35 e 39 minutos da etapa final, marcados por Silas e Thiago Santos, respectivamente.

O Manaus vai tentar a recuperação na Série C no próximo sábado (24), quando vai enfrentar o Confiança. O jogo será realizado na Arena da Amazônia.