Manaus promove venda de ingressos para duelos contra Remo e Floresta

Manaus/AM - O Manaus abriu a venda de ingressos para a partida contra o Remo, que acontece no domingo (13), no estádio Ismael Benigno, a Colina, com um combo de entradas válido também para o duelo contra o Floresta-CE, que acontece no próximo domingo (20), na Arena da Amazônia.O torcedor esmeraldino vai ter a possibilidade de garantir os ingressos para os dois jogos no valor promocional de R$ 30.

As vendas acontecem a partir desta quarta-feira (9) na loja oficial do Manaus, localizada na rua Salvador, número 441, no Da Vinci Center, bairro Adrianópolis, e se estendem até sábado, até às 18h. No dia da partida contra o Remo, no domingo (13), o torcedor também pode adquirir o combo na bilheteria 1 do estádio Ismael Benigno, a Colina, a partir de 13h.

Após vencer o Pouso Alegre-MG por 1 a 0 fora de casa, na última rodada, o Gavião Real tem a possibilidade de garantir a permanência no Campeonato Brasileiro Série C de 2023 contra Remo e Floresta-CE, pelas 17ª e 18ª rodadas, respectivamente. Giovanni Silva, presidente do Manaus, destacou a importância dos dois próximos confrontos e convocou a torcida para empurrar o time esmeraldino nos últimos dois compromissos dentro de casa na competição.

“O torcedor deve entender que precisamos dele não somente no jogo contra o Remo, mas dois jogos, também contra o Floresta-CE. A torcida do Manaus vem crescendo e junto com ela vem essa vontade de apoiar, de ajudar e a agora mais do que nunca gente conta muito com o torcedor, com a compreensão deles. Que eles acreditem, torçam. Se Deus quiser, a gente vai conseguir garantir a permanência do clube na Série C, principalmente com a força deles dentro de casa, empurrando o time e sendo o décimo segundo jogador”, avaliou o presidente do Gavião Real.

Ingresso único

Caso o torcedor queira comprar somente um ingresso, fora do combo, para a partida contra o Remo, também será possível. Nos mesmos pontos de venda, o torcedor pode garantir a entrada pelo valor de R$ 40 (a meia-entrada custando R$ 20). Vale lembrar que o primeiro dos próximos dois desafios dentro de casa, contra o time do Pará, acontece no estádio da Colina; já o duelo contra o Floresta-CE, no próximo final de semana, será realizado na Arena da Amazônia.

Técnico do Manaus, o treinador Roger Silva também convocou o torcedor esmeraldino para marcar presença e apoiar a equipe.

“Quero convidar vocês a fazer uma festa bonita no domingo, aproveitar esse bom momento da nossa última vitória em Minas Gerais. A gente precisa do apoio de vocês, que fazem toda a diferença. Eu tenho falado isso desde a última vitória. A gente precisa conquistar essa vitória. Será um jogo duro, contra o nosso rival, então vamos lotar a casa”, completou Roger Silva.