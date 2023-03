Manaus oficializa saída do meia Serginho, de volta ao futebol boliviano

Manaus/AM - Contratado no fim de janeiro como um dos principais reforços do Manaus para a temporada de 2023, o meia Serginho deixou o elenco esmeraldino para retornar ao futebol boliviano, onde é ídolo. O veterano de 38 anos tem acerto com o Aurora e teve a saída oficializada na última quinta-feira (2), em nota divulgada pelo Manaus.

Serginho fez sete partidas com a camisa do Gavião do Norte, a última delas na derrota por 1 a 0 para o Camboriú-SC, que culminou na eliminação do clube na primeira fase da Copa do Brasil. O meia acumulou outros jogos como titular somando Copa Verde e Campeonato Amazonense, mas não marcou gols.

Antes de chegar ao Gavião do Norte, Serginho passou cinco temporadas no Jorge Wilstermann, – um dos rivais do Aurora – colecionou gols, assistências e ganhou notoriedade ao faturar dois títulos do Campeonato Boliviano e atuações de destaque em partidas da Copa Libertadores e Sul-Americana.