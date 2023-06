Manaus leva virada do CSA, sofre quarta derrota como visitante e deixa o G8 na Série C

A campanha do Manaus FC fora de casa na Série C do Campeonato Brasileiro de 2023 segue totalmente negativa. Na noite dessa quinta-feira (8), a equipe amazonense visitou o CSA no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, e até saiu na frente com Douglas, mas sofreu a virada por 2 a 1 e chegou ao quarto jogo seguido sendo derrotado como visitante. Tomas Bastos e Gabriel Taliari marcaram para o Azulão no duelo da 7ª rodada.

Após mais uma derrota fora, o Manaus deixou a zona de classificação e agora é o décimo colocado, com nove pontos, enquanto o CSA chegou a 12, na sexta posição.

A 8ª rodada no fim de semana reserva o inédito encontro local entre Manaus e Amazonas na Série C. O dérbi amazonense acontece domingo (11), às 15h (de Manaus), no estádio Carlos Zamith