Manaus FC vence Imperatriz-MA na Arena da Amazônia

Manaus e Imperatriz - MA se enfrentaram na tarde deste sábado (3) na Arena da Amazônia, pelo campeonato Brasileiro da série C. O time amazonense foi o ganhador do duelo.

Com o placar de 1a 0, o gol da vitória do Manaus aconteceu aos 19 minutos de jogo, por Hamilton. A equipe esta com 11 pontos na tabela de classificação.

A próxima equipe que o Manaus deve encarar é o Vila Nova, de Goiás, no estádio Anésio Brasileiro. O Imperatriz, que não pontuou, vai jogar contra a equipe do Treze-PB.