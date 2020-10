Manaus FC perde para o Vila Nova-GO de virada na Série C do Brasileiro

O Manaus FC bem que tentou, mas deixou o jogo virar a favor do Vila Nova FC nesta segunda-feira (12), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiás. A partida era válida pela 10ª rodada do grupo A do Campeonato Brasileiro da série C. Com o resultado, o 'Gavião do Norte' amarga na sétima posição com 11 pontos.

O placar ficou por conta de Hamilton que fez gol aos 15 do primeiro tempo para o Manaus. No entanto, Vila nova veio com tudo e Henan balançou a rede aos 48, ainda no primeiro tempo e Rafhael Lucas virou o jogo aos 31 do segundo tempo.

Manaus FC volta a enfrentar o Botafogo-PB, no dia 19 de outubro, e na rodada seguinte, no dia 24, joga contra Jacuipense, ambos na Arena da Amazônia.