Manaus FC leva goleada do Bahia pela 2ª fase da Copa do Brasil

Manaus/AM - O Manaus FC levou uma goleada de 4 a 1 contra o Bahia, nesta quarta-feira (07), pela segunda fase da Copa do Brasil, no estádio de Pituaçu, em Salvador. Com gols marcados pelo Rodriguinho, Thaciano, Conti e Rossi, o tricolor avança no campeonato.

Para diminuir a diferença, o atacante, Vanílson, do Gavião do Norte fez o primeiro gol da partida aos 35 minutos do primeiro tempo. Com a derrota, Manaus ainda tem três jogos para realizar pelo campeonato estadual, mas sem data marcada.