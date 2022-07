Manaus FC fica no 0x0 com Botafogo-PB na Arena Amazônia

Manaus/AM - Em jogo válido pela 17ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, Manaus FC e Botafogo (PB) empataram por 0 a 0 neste sábado, dia 30 de julho, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Com esse resultado, o Gavião do Norte, com 22 pontos, está fora do G8.

O Manaus FC volta a campo no sábado, dia 6 de agosto, contra o Ypiranga (RS), às 17h, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). A partida será válida pela 18ª rodada da primeira fase da Série C.

Fonte: FAF