Manaus FC enfrenta Ypiranga-RS neste sábado

Mesmo na 13ª posição, em publicação em rede social, o Manaus FC mostra otimismo ao afirmar que ainda pode se classificar, mas depende de vitórias no jogo de hoje, assim como no próximo compromisso contra o Mirassol-SP, no dia 13 de agosto. A classificação, no entanto, também depende de resultados de outras equipes.

Com 22 pontos, mesma quantidade que o adversário deste sábado, o Manaus aparece na 13ª posição e enfrenta o Ypiranga no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim/RS.

Manaus/AM – Neste sábado, dia 6, o Manaus FC tem mais um desafio pela frente e joga contra o gaúcho Ypiranga-RS, que está em 12º lugar na tabela de classificação da série C do Campeonato Brasileiro. O jogo, pela 18ª rodada, começa às 17h, horário de Manaus.

