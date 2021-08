Manaus FC enfrenta Altos na Arena da Amazônia neste sábado

De acordo com o Globo Esporte, na última partida, pelo primeiro turno, o Gavião do Norte foi vencido pelo Jacaré por 3 a 2. O Manaus FC precisa vencer para garantir a liderança.

Manaus/AM - Manaus FC e Altos se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), na Arena da Amazônia, pela 13ª rodada da Série C do Brasileiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.