Manaus FC empata em 1 a 1 com Ypiranga-RS pela série C do Brasileiro

Manaus/AM - O Manaus FC ficou no empate em 1 a 1 com o Ypiranga-RS, neste domingo (24), no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. Com o resultado, o Gavião do Norte caiu para a terceira posição no quadrangular do acesso da Série C do Brasileiro.

O primeiro gol saiu aos 35 minutos do 2º tempo de Guilherme Pira para o Manaus FC, e o empate veio dois minutos depois, aos 37 minutos, com o gol do Ypiranga-RS.

No próximo sábado (30), o Manaus FC joga contra o Tombense-MG, na Arena da Amazônia.