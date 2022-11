Manaus FC e Amazonas FC participam de conferência de futebol no Ceará

Manaus/AM - Começou nesta quinta-feira (3) o Confutnordeste 2022, realizado em Fortaleza, no Ceará. Pela primeira vez o evento conta com um stand exclusivo dos times amazonenses Manaus FC e Amazonas FC.

Os dois atuais representantes do futebol amazonense na Série C irão palestrar na maior conferência de negócios da indústria do futebol brasileiro.

Roberto Peggy, que é um dos representantes do Amazonas FC presentes no evento esteve ao lado do presidente do Manaus FC, Bismark Miranda, Roberto apresentou o case “Manaus FC e Amazonas FC: como novos clube têm reconstruído o futebol amazonense”.