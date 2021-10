Manaus FC anuncia valor de ingressos para duelo contra Ypiranga-RS pela série C do Brasileiro

Manaus/AM - O Manaus FC anunciou, nesta terça-feira (12), que os ingressos para o confronto contra o Ypiranga-RS terão valor único de R$ 50. A partida, válida pela terceira rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, está marcada para este domingo (17), às 15h, na Arena da Amazônia.

“O Manaus FC, após mais de um ano longe de seu torcedor nas arquibancadas, agora finalmente poderá recebê-lo novamente. O clube chegou ao valor único de meia promocional por R$ 50 para poder arcar com os custos que exigem protocolos de saúde adotados neste momento. Nosso principal objetivo é o acesso, por isso, queremos contar com a força de nosso 12⁰ jogador”, declarou o presidente do clube, Luis Mitoso.

No entanto, ainda não foi definido o dia e nem os locais que serão vendidos os bilhetes para a partida.