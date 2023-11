Manaus FC anuncia retorno do meia Thiaguinho, terceiro reforço para 2024

Manaus/AM - O Manaus FC anunciou nesta segunda-feira (13) o retorno do meia Thiaguinho para 2024. Líder de assistências no ano de 2022, com cinco passes para gol em 18 jogos, e campeão amazonense, o meia foi um dos destaques daquela temporada. Ele estava no Nacional e é o terceiro reforço do Gavião do Norte visando o ano que vem.

Formado no São Paulo, o jogador de 23 anos chega para sua segunda passagem pelo Manaus, no ano em que o clube disputará o Campeonato Amazonense, a Copa Verde e a Série D do Campeonato Brasileiro. A apresentação do atleta será junto do restante do elenco, no dia 4 de dezembro, na capital amazonense.

Na primeira passagem pelo Manaus, Thiaguinho também foi o autor do gol da vitória sobre o São Raimundo, na primeira fase da Copa do Brasil daquele ano, garantindo o Gavião Real na fase seguinte, quando o clube fez um inédito duelo contra o São Paulo. O meia falou sobre o sentimento de estar de volta ao clube amazonense.

"Manaus foi o clube que me abriu as portas, onde tive oportunidade de vivenciar meu melhor momento na minha carreira profissional. Carinho e gratidão por esse clube. Sentei com minha família e meu empresário e decidimos juntos que o melhor caminho seria retornar ao Manaus. Gosto da cidade e do povo amazonense. Fui recebido muito bem. Fomos muito felizes em 2022 e estou voltando agora em 2024 para sermos ainda mais felizes", disse o jogador.