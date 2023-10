Manaus FA conquista etapa regional do Brasileiro de futebol americano

Manaus/AM - O Manaus FA conquistou a etapa regional da Conferência Norte da Liga Futebol Americano do Brasil (BFA), no último domingo (29). Apoiado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), com cessão de praças esportivas, a equipe venceu o São Luís Sharks, do Maranhão, pelo placar de 42 a 8 e agora está classificado para o wildcard dos playoffs nacionais.

“O desempenho excepcional do Manaus FA mostra a força e o talento de nossos atletas amazonenses. O Governo do Amazonas continuará trabalhando e garantindo que o Manaus FA tenha suporte para conquistar mais vitórias no futuro, promovendo o esporte e inspirando novas gerações de atletas”, destacou o secretário de estado de Desporto e Lazer, Jorge Oliveira.

A equipe amazonense se sagrou tricampeã de forma invicta, com destaque para os placares, foram 136 pontos marcados no total e apenas 14 pontos cedidos. Organizada pela Liga de Futebol Americano do Brasil, a competição foi dividida em cinco grupos regionais, o Manaus FA estava no grupo da região Norte com Remo Lions-PA, Vingadores-PA e São Luís Sharks-MA.

“Temos agora duas semanas de preparação, o Sorriso Hornets-MT é uma equipe muito forte. Mas esperamos fazer um ótimo jogo, porque estaremos em casa, com nossa torcida e se tudo der certo chegaremos às semifinais, entre as 4 melhores equipes do país”, falou Renner Silva, presidente do Manaus FA.

Com a conquista da etapa regional, o time amazonense garantiu vaga no wildcard dos playoffs nacionais, onde enfrentará a equipe do Sorriso Hornets-MT, campeão da Conferência Centro-Oeste. A partida está marcada para acontecer dia 12 de novembro, às 14h, em Manaus, que pela primeira vez receberá um jogo de playoff nacional

Com informações da assessoria