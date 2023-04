Manaus estreia na Série C à noite contra o Náutico na Arena

A questão de custos será algo que o clube deverá ter o apoio do Governo do Amazonas e da Federação Amazonense de Futebol.

Manaus/AM - Mesmo que a Arena da Amazônia ainda esteja sem luz suficiente, a estreia do Manaus na Série C do Brasileirão está marcada para o dia 2 de maio, contra o Náutico. Inicialmente marcado para as 16h (de Brasília), a partida será transferida para à noite, às 20h30. O novo horário já foi oficializado pela CBF em ofício enviado ao clube.

