Manaus empata com Floresta-CE e cai uma posição no Grupo A da Série C

O Floresta-CE empatou com o Manaus por 2 a 2 na tarde deste sábado (14) pela 12ª rodada do Grupo A da Série C.

O time do Amazonas esteve na frente em duas oportunidades, com gols de Denílson aos 22 minutos da etapa inicial e Anderson Paraíba aos seis minutos da etapa final. Os gols dos donos da casa foram marcados por Flávio Torres, no primeiro minuto da etapa final, e Daniel aos 26. Com o resultado, o Manaus chegou aos 18 pontos e caiu para o 3º lugar da chave. O Floresta é o 8º com 12 pontos.

Na próxima rodada, o Manaus vai receber o Altos-PI no sábado (21) e o Floresta vai visitar o Botafogo-PB na sexta-feira (20).