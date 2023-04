Manaus anuncia os cinco primeiros reforços para a Série C

Manaus/AM - Com estreia prevista para a primeira semana de maio, em casa contra o Náutico, o Manaus FC anunciou na tarde desta terça-feira (4), as primeiras contratações para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube apresentou oficialmente o lateral-esquerdo Dieyson e o atacante Henan. O evento realizado em um hotel na zona Centro-Sul da cidade também serviu para a assinatura de contrato com um novo patrocinador.

Além da dupla, o vice-presidente de futebol Giovanni Filho, confirmou a chegada de outros três jogadores nos próximos dias: o volante Gabriel Tonini, também ex-Camboriú-SC, o atacante Jean Carlo, ex-CSA-AL, e o retorno do volante Felipe Baiano, que estava no Barra-SC.

Em treinamentos de intertemporada, o elenco do técnico Higo Magalhães segue passando por mudanças para a competição nacional. No primeiro trimestre, o clube acabou eliminado precocemente de três torneios: Copa Verde, Copa do Brasil, e por último o Campeonato Amazonense. Em seguida, o clube divulgou a rescisão com três atletas: Franklin, Kadu e Wilson Júnior. A tendência é que mais saídas e chegadas sejam confirmadas.