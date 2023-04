Manaus anuncia meias Gabriel Correia, ex-Ceilândia-DF, e Gustavinho, ex-Vila Nova

Manaus/AM - O Manaus confirmou nesta segunda-feira (24), mais dois reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro: Gabriel Correia, que estava no Ceilândia-DF, e Gustavinho, que vem de empréstimo do Vila Nova-GO. A dupla de meio-campistas já treina com o elenco esmeraldino e deve ficar à disposição do treinador Higo Magalhães na estreia do campeonato nacional, contra o Náutico, na Arena da Amazônia.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, o meia Gabriel Correia chega para sua primeira experiência no futebol da Região Norte. Em 2023, o atleta de 24 anos iniciou a temporada no Goianésia-GO, disputando o Campeonato Goiano, e marcou 3 gols em 11 partidas. Na sequência, se transferiu ao Ceilândia-DF, onde disputou o Campeonato Brasiliense e a Copa Verde, antes de vir para o Manaus.

“Feliz de ter chegado até aqui, depois de ter feito um grande Campeonato Goiano. Individualmente, foi muito bom para mim. Feliz de chegar ao Manaus, um time de camisa, com torcida, com estrutura e treinador incríveis. Sou um meia canhoto, que busca sempre estar finalizando as jogadas, com assistências ou gols. É o que eu vinha fazendo e espero manter esse bom nível aqui para ajudar o Manaus a atingir os objetivos”, afirmou Gabriel, que acumula passagens por Botafogo-PB e Paraná.

Também formado no futebol paulista, mas na Ponte Preta, Gustavinho chega do Vila Nova-GO. Assim como no caso de Gabriel, esta será a primeira experiência do atleta de 21 anos no futebol do Norte. Em 2021, o meio-campista passou pelo Sub-20 do Corinthians, onde disputou o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro da categoria. No ano passado, atuou pelo Sub-20 e Sub-23 do Vila e já trabalhou no clube goiano com o técnico Higo Magalhães.

“Trabalhei com o Higo no time de Aspirantes (Sub-23) e no profissional do Vila Nova-GO. Fomos vice-campeões do Brasileiro Sub-23 lá e por eu já conhecer o trabalho do professor, eu saber que é um bom trabalho, que podemos construir grandes resultados, eu aceitei esse desafio. É uma oportunidade única”, avaliou Gustavinho.

Com a dupla, o elenco esmeraldino chega a 28 nomes para a Série C do Campeonato Brasileiro. O grupo se prepara para a primeira rodada da competição nacional, entre os dias 2 e 4 de maio, contra o Náutico-PE, na Arena da Amazônia.