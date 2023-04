Manauara volta a vencer o Princesa e avança à primeira final do Barezão

Manaus/AM - O Manauara voltou a vencer o Princesa do Solimões, desta vez por 3 a 0, neste sábado (8), no estádio Carlos Zamith, e avançou para primeira final de Campeonato Amazonense de sua história. Iury Tanque, Paulinho e William Medina marcaram os gols que confirmaram a classificação do mais novo finalista.

Na ida, o Robô já havia vencido por 3 a 1, em Manacapuru, e superou o Tubarão do Norte por 6 a 1 no placar agregado.

Com o 5 a 1 no placar agregado, o Manauara avança para encarar o Amazonas, em uma final inédita em que duas das equipes mais novas do estado lutarão pelo título do Barezão.