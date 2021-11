Manauara vence o Operário nos pênaltis e leva o título do Amazonense

Manaus/AM - O Campeonato Amazonense Série B chegou ao final na tarde desta quarta-feira (17), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, com o título do Manauara Esporte Clube, conquistado sobre o Operário nas cobranças de pênaltis, após empate em 1 a 1 com a bola rolando.

A competição foi organizada pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Acirrada desde os primeiros minutos, a decisão entre Manauara e Operário marcou o confronto entre as equipes que garantiram o acesso à elite do futebol amazonense para disputar o Barezão 2022.

Nos 90 minutos de partida, nenhum dos times conseguiu balançar as redes. Somente no segundo tempo da prorrogação, Marcelinho abriu o placar para o Operário em batida com a perna direita, no canto do goleiro Gabriel.

Quando o título parecia encaminhado para a equipe de Manacapuru, o atacante Abner empatou a final com um bonito chute no cantinho esquerdo.

A decisão foi para as cobranças dos pênaltis e o Robô levou a melhor por 5 a 3, faturando o primeiro título de sua história.

Barezão 2022 – O Campeonato Amazonense Série A, de futebol masculino, do ano que vem, terá a participação de 12 equipes: São Raimundo, Nacional, Princesa, Penarol, Iranduba, Amazonas, Manaus, Fast, Cliper, JC, além dos recém-promovidos Manauara e Operário.