Manauara EC contrata Chan para ataque na nova temporada do Barezão

"Estou muito feliz e motivado para esse novo desafio. Expectativa é fazer uma boa temporada e conquistar os objetivos traçados pelo clube, que é ter um calendário cheio em 2024. Neste ano, em sua primeira participação, o Manauara já deu bastante trabalho e eu não tenho dúvida que com esse novo elenco, com certeza, vai brigar pelo título", disse o jogador.

Além do mais, o atacante amazonense vestiu a camisa do Pinheirense e Paragominas, clubes do estado do Pará.

Manaus/AM - Aos 26 anos, o mais novo contratado pelo Manauara EC desta terça-feira (8), Ivanilson Barbosa Chaul, ou simplesmente, Chan, desde 2020 fazia parte do elenco do Manaus FC, porém, soma passagem também por outros times amazonenses, como o Nacional, Amazonas, Fast, Penarol e Tarumã.

