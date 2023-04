Manauara e Amazonas ficam no 0 a 0 no jogo de ida da final do Barezão

Manaus/AM - Os primeiros 90 minutos já foram! Neste sábado (15), Manauara e Amazonas ficaram no 0 a 0, no Carlos Zamith, em partida válida pela ida da grande final do Campeonato Amazonense 2023.

As equipes voltam a se enfrentar daqui uma semana, no jogo que decidirá o campeão do Barezão desta temporada.

Com o empate, o Amazonas pode conquistar o título até com outra igualdade no jogo de volta. Por sua vez, o Manauara precisa de no mínimo uma vitória por um gol de diferença para conquistar o título inédito do Barezão. A partida decisiva está marcada para o próximo sábado (22), às 15h30, no mesmo Carlos Zamit