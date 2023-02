Manauara anuncia contratação do zagueiro Diego Rocha, ex-São Luiz-RS

Manaus/AM - O Manauara anunciou na manhã desta quarta-feira (15), a contratação do zagueiro Diego Rocha, ex-São Luiz (RS), para a sequência do Campeonato Amazonense. A regularização do atleta já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e ele está liberado para atuar.

Aos 30 anos, o jogador traz na bagagem experiências por times de Rio Grande do Sul, como o São José, Inter de Santa Maria, Santa Cruz, Aimoré, Guarany de Bagé, São Paulo, Ipiranga, além de ter vestido a camisa do Portuguesa (SP), Nova Mutum (MT) e Democrata (MG).

“Cada lugar que o atleta passa é uma experiência nova para enfrentar novos desafios, então me sinto pronto, feliz pela oportunidade de vestir a camisa do Manauara. Chego motivado para ajudar da melhor forma possível na conquista dos objetivos do clube”, afirmou.

Natural de Santo Ângelo (RS), Diego conquistou três vezes a segunda divisão do Campeonato Gaúcho: em 2017 defendendo o Grêmio Bagé, 2019 com Guarany de Bagé e em 2021 atuando pelo Santa Cruz. Ele ainda levantou a taça de campeão da Copa Rio Grande do Sul com o São Luiz ano passado e, pelo Campeonato Mato-Grossense, sagrou-se campeão com o Nova Mutum em 2020.

O defensor pode fazer sua estreia nesta quarta-feira (15) em partida pela sexta rodada do Campeonato Amazonense. O vice-líder Robô enfrenta o Manaus FC, às 15h30, na Arena da Amazônia.