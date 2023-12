Malcom dá assistência, Al-Hilal vence e fecha 1º turno invicto no Saudita

Abdulhamid marcou o primeiro gol aos 20 minutos do primeiro tempo, após ótimo passe de Rúben Neves para furar a defesa do Al Wehda.

O Al Hilal não precisou de grande esforço para garantir a vitória. O time sofreu finalizações perigosas do Al Wehda, mas controlou o ritmo do jogo e se segurou na frente do placar sem maiores dificuldades.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al-Hilal venceu o Al-Wehda por 2 a 0 no Prince Faisal Bin Fahd Stadium, em Riade, em partida pela 17ª rodada do Campeonato Saudita.

