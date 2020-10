Mais dois jogadores do Botafogo testam positivo para Covid-19

Os jogadores Éber Bessa e Guilherme Santos foram diagnosticados com Covid-19 e afastados do Botafogo para cumprirem o isolamento social. Eles não devem compor o time na disputa contra o Cuiabá, nesta terça-feira (27) nas oitavas de final da Copa do Brasil.

De acordo com o Sistema Globo, o lateral esquerda Guilherme pode ter testado falso positivo para doença, isso porque deu negativo na contraprova, nesta segunda-feira (26), no entanto, a CBF não inclui a possibilidade de um segundo exame. Se o primeiro resultado for positivo, o atleta precisa ser isolado por ao menos 10 dias, quando pode voltar à rotina de trabalho se não apresentar mais sintomas.

Os dois se juntam a Gatito Fernández, Lucas Barros e Marcinho na lista de desfalques para o jogo. A partida de volta será no próximo dia 3 de novembro, na Arena Pantanal.