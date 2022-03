Mais de cem brasileiros deixaram a Ucrânia, diz Itamaraty

"Há ainda funcionários das embaixadas em Bucareste e em Varsóvia prestando apoio em localidades próximas à divisa com a Ucrânia, de modo a auxiliar o deslocamento seguro de brasileiros até as capitais daqueles países", disse o Itamaraty.

O ministério informou que ainda tenta localizar e contatar brasileiros que estão no país e que há voluntários para auxiliar quem chega à estação de trem de Lviv, local próximo da fronteira com a Polônia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.