Mais da metade da população de Tóquio assistiu a cerimônia de abertura

A audiência de sexta-feira passada supera com folga as registradas durante as cerimônias de abertura dos Jogos Olímpicos mais recentes.

Segundo a pesquisa de audiência, 56,4% das residências da Grande Tóquio assistiram à cerimônia ao vivo, na qual a estrela japonesa do tênis Naomi Osaka acendeu a pira olímpica depois que o imperador do Japão declarou o início oficial dos Jogos.

Mas isto não impediu que muitos moradores de Tóquio assistissem à cerimônia de abertura pela televisão, de acordo com a empresa Video Research Ltd.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 56% das residências de Tóquio acompanharam a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos ao vivo pela televisão, informa uma pesquisa publicada nesta segunda-feira (26), que demonstra o interesse entre a população japonesa, apesar da grande oposição no país à organização do evento.

