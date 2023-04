Mahrez faz três, City vence o Sheffield e vai à final da Copa da Inglaterra

A segunda etapa foi de superioridade do City. Os comandados de Pep Guardiola conseguiram ampliar sua vantagem e dominaram os 45 minutos finais. Também contaram com uma tarde inspirada de Mahrez.

O primeiro tempo foi de equilibrio entre as duas equipes. O Sheffield se defendeu bem e neutralizou as ações do City, que ficou com a bola nos pés, mas não criou muitas oportunidades. O Manchester abriu o placar em uma cobrança de pênalti.

