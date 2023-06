Mãe Natureza e 'furos' para suor: detalhes do uniforme da seleção feminina

Já a camisa 2 é azul, com estampas de folhas —em tons de verde— em ambas as mangas. Neste conjunto, a bermuda é branca e os meiões, azuis.

As folhagens de buriti, jaci e jarina foram as escolhidas para estampar as camisas de jogo e aquecimento.

Shorts pensados para o período menstrual. As jogadoras terão à disposição uma peça para evitar possíveis vazamentos, além de trazer maior conforto durante os jogos. Os calções são avulsos e podem ser vestidos por baixo do uniforme.

A Nike apresentou a coleção completa da seleção feminina, neste domingo (4), em um dos vestiários da Granja Comary (RJ). As camisas já estão à venda, enquanto as demais peças serão disponibilizadas posteriormente.

TERESÓPOLIS, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina já estreou o novo uniforme, mas a partir desta segunda-feira (5) os torcedores podem entrar no clima da Copa do Mundo e garantir a nova camisa. E a reportagem detalha a coleção preparada pela Nike visando ao Mundial da Austrália e da Nova Zelândia.

