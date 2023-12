Mãe de torcedor mascote do Vasco relata assalto na saída do São Januário

Ainda no hospital, Gui recebeu visitas de jogadores do Vasco e de Rodrigo Dinamite, filho do ídolo Roberto Dinamite. Depois disso, manteve o contato com o clube e virou mascote dos jogadores e torcedores.

O menino tem uma doença rara, a epidermólise bolhosa distrófica, e ficou famoso por causa do reencontro emocionado com a mãe ao despertar da sedação após 16 dias de coma devido a uma pneumonia, em junho deste ano.

"Colocaram revólver na nossa cara, não respeitaram o Gui no carro", disse Tayane Gandra, mãe do torcedor mirim. Segundo ela, os ladrões levaram relógios, celulares e aliança. "Muito terror psicológico", completou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família de Guilherme Gandra Moura, 9, torcedor mascote do Vasco, foi assaltada na noite desta quarta-feira (6) ao sair do São Januário depois da vitória de 2 a 1 contra o Bragantino.

