Lyon pensa em repatriar Benzema para próxima temporada, diz jornalista

É preciso relembrar que o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, confirmou que o clube tem interesse no Real Madrid, mas não sabe se 'será como técnico ou jogador'.

Em paralelo a tudo isso, Erling Haaland é constantemente apontado como o 'sucessor' de Benzema no Real Madrid, mas a negociação para tirar o norueguês do Borussia Dortmund também não deve ser fácil.

O jornalista Fabio Gatto, especializado no mercado de transferências, é quem revela o interesse e, além disso, reforça o carinho que o atacante tem pelo clube, mas ressalta que deve ser uma operação difícil, já que Benzema tem jogado muito bem no Real Madrid.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.