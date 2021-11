Luxemburgo renova com o Cruzeiro, e volta à Série A pode ser último projeto

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Vanderlei Luxemburgo renovou o contrato com o Cruzeiro para a temporada 2022. O treinador está na terceira passagem pelo clube e tem como desafio reconduzir a Raposa à Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2021 o treinador não conseguiu. Quando Luxa chegou, a equipe celeste estava dentro da zona do rebaixamento da Série B, após 15 rodadas. Apesar de uma rápida reação, o Cruzeiro jamais entrou na briga pelo acesso.

"É uma coisa que eu queria. Vim para cá com o objetivo de levar o Cruzeiro para a Primeira Divisão. Nós trabalhamos bastante, mas não conseguimos. Nos jogos importantes não conseguimos avançar, sair para chegar na parte de cima da tabela. Então, a renovação de contrato foi importante. Eu vou poder colaborar, junto com todos, e levar o Cruzeiro para a Primeira Divisão", disse Luxa em vídeo divulgado pelo Cruzeiro.

O novo vínculo de Vanderlei Luxemburgo com o clube estrelado vai até dezembro de 2023 (somente em caso de acesso em 2022). Por um momento, o próprio treinador chegou a colocar em dúvida a permanência na Toca da Raposa para 2022. Luxa queria condições melhores para trabalhar, como salários em dia, fim do transfer ban e possibilidade de montar um elenco muito mais forte. E isso foi garantido ao técnico. Perto de se transformar em clube-empresa, o Cruzeiro vai receber uma injeção imediata de recursos. O valor será levantado com empresários cruzeirenses.

Dinheiro que será suficiente para o clube manter as contas em dia nos próximos meses e até mesmo formar um elenco mais forte, capaz de brigar pelo acesso à Série A. Inclusive, voltar para elite do futebol com o Cruzeiro e fazer uma boa temporada em 2023 pode ser o trabalho final de Luxemburgo. Aos 69 anos, o treinador falou em último projeto da carreira.

"Em 2023 eu quero estar na Primeira Divisão, é um projeto. Pode ser que aconteça de eu encerrar a carreira com esse projeto do Cruzeiro. Ganhar campeonato, eu já ganhei tantos campeonatos. Pode até ser que eu ganhe a Segunda Divisão, como já ganhei com o Bragantino, mas o grande campeonato que posso conquistar é levar um clube que me deu tanta coisa, como Tríplice Coroa, de volta à Primeira Divisão, do lugar que nunca deveria ter saído. Será minha grande conquista nos últimos tempos", revelou Luxemburgo, que ainda mandou um recado para os críticos de seu trabalho.

"As pessoas falam muita bobagem, sobre estar em decadência por treinar o Cruzeiro na Segunda Divisão. O Cruzeiro nunca está em decadência, quem treina o Cruzeiro, mesmo na Segunda Divisão, não está em decadência, pelo tamanho do clube. Vocês não conseguem entender isso, querem denegrir a imagem das pessoas por bobagem. O Cruzeiro é um grande clube e é um prazer muito grande estar aqui, tentando levar e vou levar o Cruzeiro para a Primeira Divisão. O Cruzeiro é muito grande, se vocês querem saber", finalizou o treinador.