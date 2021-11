Luxemburgo pede Cruzeiro reforçado para a temporada de 2022

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Com constantes conversas para renovar com o Cruzeiro para a temporada de 2022, Vanderlei Luxemburgo não abre mão de um time bem mais competitivo do que o atual para brigar pelo acesso. Após o empate diante do Sampaio Corrêa, o treinador fez questão de enfatizar a necessidade de poder buscar no mercado jogadores com perfil de Série A, uma vez que, na visão do técnico, o campeonato do ano que vem será muito parecido com o disputado pelos clubes que estarão na elite do futebol.

"Tem que haver a possibilidade de montarmos uma equipe de Primeira Divisão para disputar a Segunda Divisão. É muito importante falar isso para o torcedor cruzeirense. Ano que vem vai ser um ano em que a Segunda Divisão será a Primeira Divisão disfarçada. Então, temos que resolver esse transfer ban muito rápido para que a gente possa ir ao mercado se adiantar e contratar. Vai ser uma Segunda Divisão muito dura", revelou.

O pensamento de Luxemburgo caminha com o fato de que o Vasco, considerado um dos favoritos ao acesso neste ano, seguirá na Série B, assim como o Cruzeiro. Além disso, o Grêmio se encontra dentro da zona de rebaixamento da elite do Nacional, junto com os tradicionais Sport e Bahia, o que faz com que a previsão da Série B 2022 seja mais competitiva.

Transfer ban

Com o Cruzeiro impossibilitado de contratar e registrar jogadores devido à punição da Fifa, o pagamento do transfer ban - hoje na casa dos R$ 13 milhões - foi a tônica da entrevista de Luxemburgo após o jogo contra o Sampaio. Em praticamente todas as respostas, o treinador celeste reforçou o tópico como a situação mais urgente a ser resolvida pela diretoria celeste para o próximo ano.

"Para projetar o ano que vem, a primeira coisa, a mais importante, a melhor contratação que pode acontecer é o Cruzeiro entender que o mercado é ágil. O macarrão se come quente, se esfriar fica ruim. Se o transfer ban chegar em janeiro ou final de dezembro, os melhores jogadores já estarão contratados e você fica atrasado fica devendo", disse.