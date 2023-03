Luxemburgo é o técnico mais vitorioso do Campeonato Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico que mais vezes conquistou o Campeonato Paulista na história é Vanderlei Luxemburgo.

O treinador de 70 anos foi nove vezes campeão do Estadual de São Paulo.

Ele se sagrou vencedor do torneio com quatro clubes diferentes: Bragantino, Corinthians, Palmeiras e Santos.

Foi no comando do clube alviverde que Luxa acumulou mais taças: 5 (1993, 1994, 1996, 2008 e 2020). Seu último título do Paulista, inclusive, foi com o Palmeiras.

Luxemburgo está desempregado desde o início de 2022. Seu último trabalho foi à frente do Cruzeiro, entre agosto e dezembro de 2021.

O segundo técnico mais vitorioso do Campeonato Paulista é Lula, ex-técnico do Santos que foi campeão do torneio oito vezes (1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964 e 1965).

TÍTULOS DO PAULISTÃO DE LUXA

1 com o Bragantino (1990)

5 com o Palmeiras (1993, 1994, 1996, 2008 e 2020)

1 com o Corinthians (2001)

2 com o Santos (2006 e 2007)

TÉCNICOS MAIS VENCEDORES DO PAULISTA

Vanderlei Luxemburgo: 9 títulos

Lula: 8

Oswaldo Brandão: 7

Del Debbio: 4

Antoninho: 3

Fábio Carille: 3

Joreca: 3

Muricy Ramalho: 3