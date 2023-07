Luxemburgo dá bronca, mas aprova personalidade de pivô de confusão

Luxemburgo tem gostado dos treinamentos de Ryan, mas viu outros atletas à frente na fila. Agora, com o gol, a cria do terrão pode ganhar mais espaço.

Apesar da bronca, Luxemburgo ficou impressionado com a personalidade de Ryan em sua estreia internacional. O treinador orientou o meia a usar essa volúpia "para o bem", evitando problemas e indo para cima dos adversários com a bola.

Luxa deu bronca e pediu desculpas após Ryan iniciar uma confusão no fim do jogo em Lima. O garoto de 20 anos fez o gol, tirou a camisa e a mostrou em direção aos torcedores peruanos.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Vanderlei Luxemburgo deu bronca publicamente e no vestiário, mas gostou da personalidade de Ryan na vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Universitario (Peru).

