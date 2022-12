Lula deseja boa sorte a Macron e Fernandez para final França x Argentina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desejou boa sorte, nesta quarta-feira (14), aos chefes de Estado de França e Argentina para a decisão do título entre os dois países na Copa do Mundo. A partida acontece no próximo domingo (18), às 12h (de Brasília).

"Boa sorte no domingo, amigos", escreveu Lula.

O presidente argentino é amigo de longa data de Lula. Em 2019, antes mesmo de ser eleito, Fernández foi até Curitiba para visitar o brasileiro na prisão.

Fernández teve seu primeiro encontro com o presidente eleito brasileiro menos de 24 horas após a vitória do petista nas urnas, no último dia 30 de outubro. Ele foi o primeiro chefe de Estado a se reunir com Lula após o resultado.

Macron foi um dos primeiros chefes de Estado a ligar para o petista após a eleição. Na ligação, ele felicitou o brasileiro e disse que o resultado era "uma notícia formidável". Macron também afirmou que estava esperando por esse momento com "muita impaciência", e que gostaria de ter uma "parceria estratégica" com o Brasil, à altura da história conjunta dos dois países.

Ainda no ano passado, Lula foi recebido pelo presidente da França no Palácio do Eliseu, em Paris, com protocolo reservado a chefes de Estado. Desafeto do presidente Jair Bolsonaro (PL), Macron se encontrou com Lula em um momento em que a relação entre Brasil e França estava abalada.