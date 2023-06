Luiz Araújo é liberado pelo Atlanta e chega e apresentar ao Flamengo dia 26

O atacante Luiz Araújo, de 27 anos, está liberado dos dois últimos jogos que faria como atleta do Atlanta United. Ele chega ao Rio na próxima segunda-feira (26). Seu contrato com o Flamengo passa a vigorar a partir de 1º de julho. E, dois dias depois, se tudo estiver regularizado junto à CBF, passa a ter condição de jogo com a abertura da janela.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.