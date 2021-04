Luiz Adriano sai de casa após teste positivo de Covid e recebe multa do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou na noite desta terça-feira (6) que multará o atacante Luiz Adriano após ele descumprir os protocolos de isolamento determinados pelo clube por ter recebido diagnóstico de Covid-19.

Além de não respeitar a quarentena, o jogador se envolveu em um acidente de carro na segunda-feira (5), próximo a um shopping ao lado do Allianz Parque. Luiz Adriano havia levado a mãe ao supermercado e, na saída, atropelou uma pessoa.

Em nota, a assessoria do atleta afirmou que ele "não teve culpa ou estava dirigindo de forma imprudente" e que "prestou todo suporte e atenção com a vítima, que se encontra em recuperação e bom estado".

Sem citar o acidente, o Palmeiras informou no Twitter que "Luiz Adriano testou positivo para a Covid-19 na semana passada. Ele foi afastado das atividades presenciais e orientado a ficar em isolamento em casa, mas descumpriu esse protocolo."

O clube disse, ainda, que multará o jogador e que "neste caso específico, as ações administrativas serão convertidas em cestas básicas".

Afastado do time enquanto se recupera da Covid-19, Luiz Adriano será desfalque do Palmeiras no duelo contra o Defensa y Justicia (ARG), nesta quarta-feira (7), às 21h30, pela partida de ida da Recopa Sul-Americana, na Argentina --a partida será exibida pela Conmebol TV.

Nas redes sociais, o jogador contou já ter contraído o vírus anteriormente, mas nos testes realizados no último dia 1º, recebeu um novo resultado positivo.

Além de desfalcar o time diante do Defensa, o atacante também deve ficar fora da Supercopa do Brasil, no domingo (11), contra o Flamengo, em Brasília.

Luiz Adriano foi o artilheiro do Palmeiras na temporada passada, com 20 gols. Ele fez seu último jogo pela equipe na final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, no dia 7 de março. Depois da partida, ganhou férias junto com outros atletas do elenco e voltou às atividades depois da paralisação do Campeonato Paulista.