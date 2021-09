Luisa Stefani sofre lesão e abandona semifinal do US Open

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tenista brasileira Luisa Stefani, 24, sofreu uma lesão durante a disputa das semifinais de duplas femininas do US Open e precisou abandonar a partida contra as americanas Coco Gauff e Catherine McNally.

Luisa caiu enquanto estava perto da rede durante o tiebreak do primeiro set e virou o pé direito. Com muita dor, foi atendida e teve que sair da quadra em cadeira de rodas, amparada pela equipe médica e por sua companheira, a canadense Gabriela Dabrowski, 29.

Essa era a maior partida da carreira da paulista, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio com Laura Pigossi e que vinha numa ótima sequência com Dabrowski.

Elas iniciaram a parceria logo após as Olimpíadas e emendaram três participações seguidas em finais, com o título do WTA 1.000 de Montreal e os vice-campeonatos no WTA 500 de San Jose e no WTA 1.000 de Cincinnati.