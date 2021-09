Luisa Stefani se torna 1ª brasileira nas semis de um Grand Slam de tênis em 53 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luisa Stefani, 24, tornou-se a primeira brasileira a chegar a uma semifinal de Grand Slam em 53 anos.

Nesta quarta-feira (8), ela e a canadense Gabriela Dabrowski venceram as tchecas Maria Bouzkova e Lucie Hradecka, nas quartas de final do US Open, por 2 sets a 1 (6/4, 4/6 e 6/1).

O duelo teve um primeiro set equilibrado, mas com desfecho favorável à brasileira e sua parceira. No segundo, as atletas da República Tcheca se recuperaram e foram dominantes.

Já no terceiro, Stefani e Dabrowski foram bastante superiores e definiram a partida com duas quebras de saque.

A última vez que uma brasileira conseguiu chegar às semifinais de um Grand Slam foi em 1968, quando Maria Esther Bueno conquistou o título do US Open, ao lado da australiana Margaret Court.

Em busca de seu primeiro Slam, Stefani é a brasileira mais bem colocada no ranking mundial desde a criação da classificação, em 1975. Ela ocupa a 17ª posição em duplas e deve subir ainda mais quando acabar o evento em Nova York.

Desde a conquista da medalha de bronze nas Olimpíadas, ao lado da compatriota Laura Pigossi, a tenista vive grande momento no circuito.

Após os Jogos, em dupla com Dubrowski, Stefani chegou às finais do WTA 500 de San José, conquistou seu primeiro título de WTA 1000, em Montreal, e na sequência foi vice do WTA 1000 de Cincinnati.