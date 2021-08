Luisa Stefani é vice-campeã de torneio da WTA uma semana após bronze em Tóquio

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Medalhista de bronze em Tóquio-2020 ao lado de Laura Pigossi, a tenista Luisa Stefani não tirou folga após as Olimpíadas e já entrou em quadra para disputar o WTA 500 de San Jose, na Califórnia (EUA). E faltou pouco para ela levar o título.

Ao lado da nova parceira, a canadense Gabriela Dabrowski, 14ª do mundo e ex-número 1 da WTA, ela ficou com o vice-campeonato.

A final da competição foi disputada neste domingo (8). O título ficou com a dupla formada pela eslovena Andreja Klepac, 29ª do mundo, e pela croata Darija Jurak, 19ª colocada, que venceram a partida por 2 sets a 0 (6-1, 7-5). O evento, sobre o piso duro, tem premiação de US$ 565 mil.

Luisa Stefani jogou sua nona final de WTA, e soma dois títulos: em Tashkent (Uzbequistão), em 2019, e Lexington (EUA), em 2020, ambos com a norte-americana Hayley Carter.

Somente em 2021, foi a quarta decisão da tenista, que já havia sido vice no WTA 1000 de Miami (EUA), WTA 500 de Abu Dhabi (Emirados Árabes) e WTA 500 de Adelaide (Austrália).

Luisa tem 23 anos e vem fazendo história no tênis feminino nacional. Além do resultado olímpico, ela é a melhor ranqueada do país —com o 23º lugar— desde que o sistema da WTA foi criado, em 1975.