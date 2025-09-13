   Compartilhe este texto

Luisa Stefani e Timea Babos faturam primeiro título de duplas do SP Open

Por Folha de São Paulo

13/09/2025 18h00 — em
Esportes



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cabeças de chave número um, a paulistana Luisa Stefani e a húngara Timea Babos conquistaram neste sábado (13) o título de duplas da primeira edição do SP Open, com uma vitória de virada por 2 sets a 1 contra Ingrid Martins e Laura Pigossi.

As parciais foram de 4/6, 6/3 e 10/4, em jogo disputado na quadra Maria Esther Bueno, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

Favoritas para ficar com o título, Stefani, 22ª do ranking, e Babos, 23ª, passaram a competir juntas no início do ano e são hoje a oitava melhor dupla do mundo, fazendo parte da zona de classificação para o WTA Finals.

