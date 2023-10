Luisa Stefani celebra ser porta-bandeira do Brasil no Pan

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Porta-bandeira do Time Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos do Chile, a tenista Luisa Stefani conta que foi pega de surpresa com o convite, e ressaltou ser "uma honra" levar as cores do país no evento.

"Eu sabia que ia receber uma ligação, mas nem passava pela minha cabeça que poderia ser isso. É uma grande honra, uma grande responsabilidade", disse.

A abertura dos Pan vai acontecer na sexta-feira (20), no Estádio Nacional, a partir das 20h. A transmissão será pelo streaming oficial do Canal Olímpico do Brasil e pela CazéTV.

Luisa fará dupla com o nadador Fernando Scheffer. Ambos foram medalhistas nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021.

"Super emocionada, muito feliz. Eu sabia que ia receber uma ligação, mas nem passava pela minha cabeça que poderia ser isso. Então, fui pega de surpresa, mas é uma grande honra, uma grande responsabilidade. É a maior delegação que o Brasil vai ter e carregar a nossa bandeira, para mim, sempre foi o maior orgulho. Levo isso comigo por onde eu passo", disse, em entrevista coletiva.

Luisa foi, ao lado de Carol Meligeni, medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019

A atleta lembrou também o bronze com Laura Pigossi em Tóquio. A dupla entrou para a história ao conquistar a primeira medalha olímpica da história do tênis brasileiro.

"Trouxe emoções que mudaram a minha vida de muitas formas, a minha carreira e também a minha vida pessoal. Mudou tudo, mas, principalmente, despertou algo em mim que acho que nunca tinha sentido. Toda vez que eu tenho a oportunidade de representar o Brasil, meu coração bate mais forte. É um grande privilégio, e, desta vez, ainda carregar nossa bandeira ao lado de tanta gente que já nos inspirou, é muito especial", afirmou.

"São momentos que ficam guardados para o resto da vida. Acho que esses momentos é que me fazem sonhar e continuar sonhando por mais, por medalhas, mas também por tudo que essas competições trazem para o nosso país", completou.