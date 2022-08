Luísa Sonza quer doar álbum da Copa a criança que desenhou figurinhas

"Não tem como não emocionar, a felicidade é tanta que eu fico sem palavras de ter alguém com tanta criatividade. Ele fez as figurinhas e colocou o nome de cada jogador. Fez até dos juízes. Eu nem acreditei", acrescentou o pai da criança.

"Passou uma reportagem sobre o álbum da Copa e ele disse que queria um álbum. Eu cheguei do serviço e ele disse que já tinha um. Quando fui ver, ele me explicou o que tinha desenhado", disse João ao g1.

O menino, inclusive, desenhou a figurinha 'rara' de Neymar, que é anunciada em alguns sites por R$ 9 mil. O preço atual do pacote de figurinhas é de R$ 4, e para completar o álbum é preciso um gasto de no mínimo R$ 536.

João Teixeira, pai do menino, é feirante em Goiânia e vive com a família com cerca de um salário mínimo -não tem condições de comprar o álbum ao filho.

"Ai, nenê! Alguém tem contato de algum familiar? Queria dar o álbum, já com um monte de figurinha, para ele completar tudo, acho que ele ia gostar", escreveu a cantora em um post do perfil 'Fofoquei' que conta a história de João.

