Luisa Baptista tem 'melhora significativa' e segue sob cuidados intensivos, diz hospital

A triatleta foi campeã no individual e na categoria mista nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019. Foi a primeira mulher brasileira a conquistar o título no triatlo. Ela também conquistou prata (2018) e bronze (2017) em duas etapas da Copa do Mundo de triatlo e representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A atleta do Sesi-SP havia dado entrada na Santa Casa de São Carlos com politrauma grave, incluindo pneumotrauma, traumatismo craniano e fraturas na costela, na clavícula e na perna.

"Hoje [quarta-feira] pela manhã foi possível a retirada da oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO), sem intercorrências", informa o boletim. Usada em casos de falência e insuficiência cardiovascular ou pulmonar, essa técnica consiste em bombear o sangue do paciente para um pulmão artificial onde é feita a oxigenação do líquido antes de ser devolvido ao corpo.

