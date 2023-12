Luisa Baptista melhora, e hospital inicia retirada de ventilação mecânica

A triatleta foi campeã no individual e na categoria mista, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019. Foi a primeira mulher brasileira a conquistar o título nessa modalidade.

Uma moto, que trafegava no mesmo sentido, colidiu com a bicicleta da atleta.

A triatleta Luisa Baptista, internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP após um grave atropelamento, apresentou uma evolução positiva em seu quadro clínico. Está melhor da parte respiratória e hemodinâmica, sem novas complicações, e está em processo de desmame da ventilação mecânica. A paciente segue recebendo cuidados intensivos especializados boletim do Hospital das Clínicas

