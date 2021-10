Luis Suárez se vinga de técnico e aprofunda crise no Barcelona

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Avisado em um telefonema de que não continuaria no Barcelona, Luis Suárez teve sua vingança neste sábado (2). Ele fez o segundo gol do Atlético de Madrid na vitória por 2 a 0 sobre sua ex-equipe, pelo Campeonato Espanhol.

Na comemoração, ele simulou falar ao telefone.

Apesar das garantias dadas antes da partida, o resultado coloca mais pressão sobre o técnico do Barcelona, o holandês Ronald Koeman. Com ele no comando, o time venceu apenas um dos últimos seis jogos. Na Champions League, perdeu as duas partidas que disputou.

O presidente Joan Laporta havia dito que Koeman permaneceria no cargo mesmo com derrota neste sábado.

Na tabela da liga nacional, o clube catalão tem 12 pontos depois de sete rodadas. Está na 7ª posição. Com o resultado, o Atlético alcançou na liderança o Real Madrid, que neste domingo (3) visita o Espanyol.

Suárez foi dispensado pela diretoria do Barcelona, a pedido de Koeman, em agosto do ano passado. Foi para o Atlético, onde conquistou o título espanhol na última temporada. A saída do uruguaio, e da forma como aconteceu, foi um dos motivos do descontentamento de Lionel Messi com a agremiação catalã.

Suárez fechou o placar aos 44 minutos do primeiro tempo. Antes disso, aos 23, Lemar havia feito o primeiro gol.

O Atlético foi superior durante todo o confronto e contou com grandes atuações de Lemar e do português João Felix. Disciplinado taticamente, uma das maiores características dos times dirigidos pelo argentino Diego Simeone, os donos da casa quase não foram ameaçados por um Barcelona anêmico no ataque.