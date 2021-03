Luis Suárez marca em vitória do Atlético e chega a 500 gols na carreira

Na contagem dos gols oficiais de Luis Suárez, a maioria deles foi marcada com a camisa do Barcelona: 198. A lista tem também os anotados por Ajax (111), Liverpool (82), seleção uruguaia (63), Groningen (15) e Nacional (12), além dos 19 já citados pelo Atlético de Madrid.

O Alavés ainda teve ótima oportunidade para empatar no fim da partida, aos 39 minutos da etapa final, de pênalti, mas o goleiro esloveno Jan Oblak defendeu a cobrança de Joselu e decretou o triunfo do Atlético.

O time do técnico argentino Diego Simeone é o atual líder da competição, com 66 pontos.

Aos 9 minutos do segundo tempo, Suárez recebeu cruzamento de Trippier do lado direito e mergulhou de cabeça para marcar o único gol da partida, válida pela 28ª rodada do Espanhol.

